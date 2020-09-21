من بينها إنتاج الخشب البلاستيكي.. أفضل الطرق للاستفادة من قش الأرز

تولى وزارتا الزراعة والبيئة اهتماما كبيرا بالتوعية بأفضل طرق للاستفادة من قش الأرز وإعادة تدويره بدلا من حرقه والتسبب فى السحابة السوداء كل عام .





وأوضحت وزارة الزراعة أفضل الطرق للاستفادة من قش الأرز





-یمكن التخلص من قش الأرز عن طریق تحويل قش الأرز بخلطه بنسبة من المولاس - المادة الخام للعسل الأسود - إلى علف مغذي واقتصادي للمواشي، وبذلك یكون ھناك مردود اقتصادي كبیر





- یمكن استخدام قش الأرز في الزراعة حیث أن ألیافه معروف عنھا اختزانھا للماء بصورة كبیرة مما یساعد الجذور على التمدد وامتصاص ما تحتاجه من الماء فھو یعتبر نوع من أنواع التربة والتي ممكن استغلالھا في زراعة أنواع شتى من الزراعات ولا سیما في الأراضي غیر المستصلحة، حیث یمكن زراعة أنواع من الخضر حیث تزرع على بالات من القش المعالج ویتم ریھا بالتنقیط





-ومن أفضل طرق الاستفادة من قش الأرز أن یتم تحویله لغاز حراري بتكنولوجیا صینیة وتم بالفعل إنشاء وحدة في محافظة الشرقیة، وتبلغ كمیة المخلفات من قش الأرز حوالي 3.5 طن قش أرز سنویًا بدون استفادة.





-يمكن استخدامه بعد تقطیعه لأجزاء صغیرة "من خلال تعدیل الجزء الخلفي للحصادة الآلیة "الكومباین"، بحیث یترك في التربة، ویقلب جیدًا بإضافة بكتیریا التحلل، لیذوب في التربة خلال أسبوعین .





-كما يحتوى قش الأرز على مادة سكر تستخدم في تصنیع مكملات غذائیة بمكن طرحھا بالأسواق بأسعار أقل كثیرًا من المستورد.





ونرصد فى هذا التقرير أفضل طرق للاستفادة من قش الأرز





1- إنتاج الخشب البلاستيكي وهو مقاوم للمياه والحشرات ورخيص الثمن.









2- إنتاج السماد العضوي الصناعي وتجنب استخدام الأسمدة المعدنية مما يؤدي للوقاية من تلوث البيئة وإنتاج غذاء صحي آمن خالي من الكيماويات.

3- إنتاج مركب الإيثانول وإنتاج البيوجاز والاستفادة منه في إنتاج الطاقة الكهربائية.









4- استخدامه في إنتاج مواد البناء كالطوب وبلاطات الأسقف.









5- استخدامه في حوائط المباني حيث يتميز بالعزل الجيد للأصوات.





6- إنتاج حمض الستريك والكحول الإيثيلي من تخمير القش.









7- حقنه بالأمونيا واستخدامه كأعلاف غير تقليدية.





8- تنمية وإكثار فطر عش الغراب على القش.



