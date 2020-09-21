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رياضة

أندية في الدوري السعودي مهتمة بنجم منتخب كرواتيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير أجنبية، عن مفاوضات من جانب الأندية السعودية مع أحد أبرز نجوم منتخب كرواتيا، والذي تألق خلال منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

وتسعى الأندية السعودية للدعم بلاعبين مميزين من أجل المنافسة بقوة على البطولات المحلية في الموسم الجديد، خاصة من جانب الأهلي والاتحاد واللذان ظهرا بمستوى غير مرضي في مسابقة الدوري الأخيرة.

وأوضحت "fotomac" أن الدولي الكرواتي دوموجي فيدا مدافع بشيكتاش التركي، تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية للظفر بخدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى بشيكتاش، للتخلص من فيدا بسبب راتبه السنوي الكبير، والذي يمثل أزمة مع إدارة النادي التركي، خاصة بعد الأضرار المالية المترتبة من جائحة كورونا.

وأضافت الصحيفة التركية، أن فيدا تلقى عرضا من السعودية للتعاقد معه، مقابل 4 ملايين يورو سنويا، إلا أن المدافع الكرواتي يرغب في الحصول على 5 ملايين يورو.

وتهدف أندية أوروبية أخرى للتعاقد مع المدافع الكرواتي، أبرزها من روما الإيطالي، ووست هام الإنجليزي.
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