يهدد السيارات.. رفع عمود كهرباء على طريق القاهرة الزراعي بقها.. صور





قام فريق قسم الصيانة بالوحدة المحلية لمدينة قها بمحافظة القليوبية بتقطيع ورفع عمود كهرباء مائل على طريق مصر- إسكندرية الزراعي يهدد السيارات المارة على الطريق.

كما تم عمل إصلاح عطل كهرباء وإصلاح ولاعة بطريق قها - سندبيس، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





من ناحية أخرى قام العاملون بمكتب مكافحة الملاريا التابع للإدارة الصحية بقها بالاشتراك مع مع فريق الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمدينة قها برش وتطهير وتعقيم مستشفى قها المركزي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.





كما قام عمال قسم التشجير بالوحدة بتقليم وتهذيب الأشجار وتجميل الحديقة الموجودة أمام مبنى الوحدة المحلية بمدينة قها وتمت كل الأعمال بواسطة معدات الوحدة.





وكان مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية قد أعلن شراء الجهاز الرداري GSSI sir 4000، لتطوير العمل ومواكبة التطور العلمي في الكشف عن المرافق المختلفة.