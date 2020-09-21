AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يهدد السيارات.. رفع عمود كهرباء على طريق القاهرة الزراعي بقها.. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قام فريق قسم الصيانة بالوحدة المحلية لمدينة قها بمحافظة القليوبية بتقطيع ورفع عمود كهرباء مائل على طريق مصر- إسكندرية الزراعي يهدد السيارات المارة على الطريق.

كما تم عمل إصلاح عطل كهرباء وإصلاح ولاعة بطريق قها - سندبيس، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

من ناحية أخرى قام العاملون بمكتب مكافحة الملاريا التابع للإدارة الصحية بقها بالاشتراك مع مع فريق الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمدينة قها برش وتطهير وتعقيم مستشفى قها المركزي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

كما قام عمال قسم التشجير بالوحدة بتقليم وتهذيب الأشجار وتجميل الحديقة الموجودة أمام مبنى الوحدة المحلية بمدينة قها وتمت كل الأعمال بواسطة معدات الوحدة.

وكان مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية قد أعلن شراء الجهاز الرداري GSSI sir 4000، لتطوير العمل ومواكبة التطور العلمي في الكشف عن المرافق المختلفة.
يهدد السيارات.. رفع عمود كهرباء على طريق القاهرة الزراعي بقها.. صور
يهدد السيارات.. رفع عمود كهرباء على طريق القاهرة الزراعي بقها.. صور
يهدد السيارات.. رفع عمود كهرباء على طريق القاهرة الزراعي بقها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكثيف أعمال منظومة النظافة بمركز أبشواى بالفيوم ورفع أكثر من 600 طن قمامة ومخلفات

خطة لتطوير الحدائق.. حملة نظافة موسعة في القليوبية

رئيس مدينة كفر شكر: استمرار العمل طوال أيام الأسبوع لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بشبين الكوم

القليوبية تعلن شراء جهاز جديد للكشف عن المرافق على بعد 15 مترا تحت الأرض

ترشيحاتنا

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

دعاء مولود جديد.. ليبارك الله فيه ويحفظه من العين

حرمان 25 مليون مواطن.. شاهد أستاذ زراعة يكشف مفاجأة بشأن التعدي على الأراضي

الذهب يتراجع.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم الاثنين 21-9-2020

حقيقة حذف أحمد العوضي منشورا عن فارق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز

فيضانات عارمة تضرب موريتانيا وتتسبب في خسائر مادية جسيمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية