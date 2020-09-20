ارتفاع عدد المتقدمين لمجلس النواب فى القليوبية إلى 172 مرشحا

أعلنت محكمة بنها الابتدائية غلق باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب فى اليوم الرابع لتقديم طلبات الترشح حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها للجنة حتى اليوم الأحد 12 طلب ترشح ليبلغ إجمالى الطلبات التى تلقتها اللجنة حتى الآن 172 طلب ترشح بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى.









وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح وسط إجراءات أمنية مكثفة وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.





وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين على المقاعد الفردية وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى مقرها بنها بـ3 مقاعد وتضم مركز بنها وكفر شكر وقسم أول بنها، وقسم ثان بنها.





والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ بمقعدين، وتضم مركز طوخ، قسم قها، والثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة بـ3 نواب، وتضم قسم أول شبرا الخيمة وقسم ثان شبرا الخيمة.





فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب بـ3 مقاعد، وتضم مركز قليوب وقسم قليوب والقناطر الخيرية، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة بـ3 مقاعد وتضم أقسام الخصوص، والخانكة، والعبور، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر بمقعدين، وتضم مركز شبين القناطر.