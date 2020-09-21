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أخبار العالم

اعتقال امرأة على خلفية واقعة "طرد ترامب المسموم"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفاد مسؤول بقوات إنفاذ القانون الأمريكي، باعتقال امرأة على خلفية الاشتباه بإرسالها طردا مسموما إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المسؤول - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - إن المرأة أوقفت أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا، من خلال معبر حدودي في ولاية نيويورك، مشيرا إلي أنه كان بحوزتها سلاح .
وأضاف أنه من المتوقع توجيه اتهامات رسمية ضدها في العاصمة الأمريكية واشنطن. 
وكان مكتب التحقيقات الفبدرالي في واشنطن أعلن السبت الماضي عن اعتراض رسالة أرسلت إلى البيت الأبيض تحتوي على مادة ريسين السامة.
ويتم فرز جميع الطرود الموجهة إلى البيت الأبيض وفحصها في منشأة آمنة قبل التسليم إلى غرفة البريد بالبيت الأبيض.


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