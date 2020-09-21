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تعليم

الكليات العملية غير النظرية| اِعرف نظام حضور طلاب جامعة القاهرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:01 م
طلاب جامعية
طلاب جامعية
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مريم عزت
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع اللجنة العليا لشؤون التعليم ، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

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ومن ابرزها ، حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل خلال أيام الأسبوع، وحضور طلاب الكليات النظرية بنسبة 50% وحضور محاضرات أونلاين بنسبة 50%، أما بالنسبة لطلاب الكليات العملية فتكون نسبة الحضور 60% و 40% محاضرات أونلاين . 

وذلك مع مراعاة أن تكون المحاضرات الحضورية في غير أيام محاضرات Online، وألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50%، وحضور طلاب الإنتساب بكليات الآداب والحقوق والتجارة ودار العلوم، محاضرات تأسيسية حسب سعة كل كلية . 

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والجدير بالذكر ان المجلس الاعلى للجامعات ،  اقر ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

 
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