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تعليم

أبرزها شاشات تفاعلية بالكليات.. جامعة القاهرة تعلن عن خدمات جديدة مع بدء الدراسة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:37 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت جامعة القاهرة بدء تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات على استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة، واستخدام الشاشات التفاعلية التي تم تركيبها في عدد من الكليات كمرحلة أولى لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي. 

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وأوضح بيان، الاثنين، أنه سيجري إشراك أعضاء الهيئة المعاونة بالتدريس في الأجزاء التطبيقية، وتجهيز الجداول الدراسية وإعلانها في وقت قريب لتقليل التزاحم والتواجد المكثف في المحاضرات والمعامل.

وعقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا اليوم مع اللجنة العليا لشؤون التعليم ، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة أبرزها وضع خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني بالكليات خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021. 

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حضر اجتماع اللجنة العليا لشؤون التعليم برئاسة الدكتور محمد الخشت، كل من نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الآداب والحقوق والتجارة والهندسة وطب قصر العيني، وأمين عام الجامعة، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة.
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