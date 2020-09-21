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تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد معامل تنسيق المرحلة الثالثة..صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:17 م
رئيس جامعة بنها لشئون
رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اليوم أعمال أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بمعامل كليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها يرافقه الدكتور علي سعد المشرف على التنسيق الإلكتروني.



واطمأن نائب رئيس الجامعة على سير أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة التى تضم ( نتائج تحويل تقليل الإغتراب - طلاب الدور الثانى - طباعة بطاقات الترشيح لجميع المراحل وفقا لرغبات الطلاب وأولياء الأمور).

وأكد الدكتور تامر سمير على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وطالبي خدمة التنسيق الإلكترونى داخل معامل الجامعة مع متابعة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة وارتداء الكمامات وتعقيم المعامل وتنظيم عملية الدخول لضمان سلامة الجميع.


يذكر أن جامعة بنها قد خصصت 4 معامل للتنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم وفقا لتواجد كليات الجامعة والتوزيع الجغرافي للمحافظة حيث تم تخصيص معامل بكلية الزراعة بمشتهر في طوخ، وكليتي التجارة والآداب بمجمع الكليات ببنها، والهندسة بشبرا.
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد معامل تنسيق المرحلة الثالثة..صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد معامل تنسيق المرحلة الثالثة..صور
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد معامل تنسيق المرحلة الثالثة..صور
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