صحة الشرقية: فحص 180 ألف مواطن في مبادرة الكشف عن "الاعتلال الكلوي".. فيديو

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إن المحافظة مستمرة في تقديم خدماتها الطبية للمرضى ، على مستوى المحافظة،منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة، وحتى الآن .





وأضاف الدكتور هشام مسعود ، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن المبادرة الحالية تخص الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومرض "الاعتلال الكلوي" ، والتي انطلقت بالمحافظة، يوم الجمعة الماضي .





، إلى أنه وحتى الامس تم فحص 180 ألف مواطن ، ضمن فعاليات المبادرة ، تحت مظلة 100 مليون صحة. وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية





ولفت "مسعود" ، إلى أن كافة المبادرات الصحية تعمل بالتوازي مع بعضها ، سواء الكشف عن الامراض المزمنة أو صحة المرأة أو مبادرة فيروس سي، مؤكدا أن تلك المبادرات وصلت للشعب كله.





وتابع "مسعود"، أن مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي، وتستهدف سن الاربعين فيما فوق، وتوجيه المواطنين لأقرب مستشفى.