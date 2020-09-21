AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صحة الشرقية: فحص 180 ألف مواطن في مبادرة الكشف عن "الاعتلال الكلوي".. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:39 م
وكيل الصحة بالشرقية
وكيل الصحة بالشرقية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إن المحافظة مستمرة في تقديم خدماتها الطبية للمرضى ، على مستوى المحافظة،منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة،  وحتى الآن .

وأضاف الدكتور هشام مسعود ، خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن المبادرة الحالية تخص الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومرض "الاعتلال الكلوي" ، والتي انطلقت بالمحافظة، يوم الجمعة الماضي .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إلى أنه وحتى الامس تم فحص 180 ألف مواطن ، ضمن فعاليات المبادرة ، تحت مظلة 100 مليون صحة.

ولفت "مسعود" ، إلى أن كافة المبادرات الصحية تعمل بالتوازي مع بعضها، سواء الكشف عن الامراض المزمنة أو صحة المرأة أو مبادرة فيروس سي، مؤكدا أن تلك المبادرات وصلت للشعب كله.

وتابع "مسعود"، أن مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي، وتستهدف سن الاربعين فيما فوق، وتوجيه المواطنين لأقرب مستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن المبادرة الرئاسية..الكشف الطبي علي ١٣ ألف مواطن لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

صرف الأدوية لـ 26 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

علاج ٣٦ ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة بالشرقية

وكيل صحة الشرقية يناقش الاستعدادات لتنفيذ المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بـ أسوان.. صور

انطلاق حملة 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالشرقية

ترشيحاتنا

أزارو وأجاي مطلوبين في أحد الأندية المصرية

الاشتراك في عداد الغاز الطبيعي.. منزلي ومصانع وشركات "نقدي وتقسيط"

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

عودته باتت مستحيلة.. تصرفات يوسف بلايلي تثير غضب الأهلي السعودي

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف عن إطلالات كارينا كابور

انهيار تاريخي لليرة التركية مقابل الدولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور

ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا .. 3 وصفات لإعدادها فى المنزل كالمحلات