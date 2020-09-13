وكيل وزارة الصحة بسوهاج يتفقد القوافل الطبية بالمحافظة

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أعمال القافلة الطبية بقرية عرب مهدي التابعة لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج.





وأوضح "جميعة" أن القافلة تستمر على مدار يومي 12، 13 من شهر سبتمبر الجاري داخل القرية، مُشيرًا إلى أن القافلة ضمت 9 عيادات في تخصصات باطنة، أطفال، جراحة، أسنان، رمد، عظام، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة.





وأكد أنه جرى الكشف الطبي فى اليوم الأول على 520 مواطنا وصرف العلاج اللازم لهم، والكشف المُبكر لأمراض الضغط والسكر لـ 25 مواطن، كما تم تحويل 5 مرضى إلى مستشفى أخميم لعمل فحوصات مُتقدمة.





كما تفقد “وكيل وزارة الصحة بسوهاج، العيادات المُختلفة بالوحدة الصحية بعرب مهدي، وصيدلية الوحدة، وشدد على ضرورة توافر الأدوية الأساسية بالصيدلية، والتقى بعدد من المواطنين وتبادل معهم الحديث واستمع إلى آرائهم.





وأشاد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة عدوى فيروس كورونا المُستجد.