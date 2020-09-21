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محافظات

لتسليم عقود المنتفعين.. محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:43 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث وجّه بسرعة إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود المعتمدة للمواطنين، وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بكل مركز وإعداد تقرير عن الموقف التنفيذى لها.

وأكد الزملوط -بحسب بيان الاثنين- استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من جودة السلع والخبز المقدم للمواطنين.
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كما وجه بضرورة الاستعداد التام للعام الدراسى الجديد والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير كافة الاحتياجات قبل بدء العام الدراسى مع مراجعة كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وخلال ترأسه مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإعداد دراسة لتشغيل بئرى البليدة والبستان بالخارجة بالطاقة الشمسية وتركيب عدادات كودية، وذلك ترشيدا للاستهلاك والحفاظ على خزان المياه الجوفي.

وكان المحافظ وجه بدراسة موقف عدد من الشركات الاستثمارية المتقاعسة عن التنفيذ، حيث وافق على سحب مساحات أراضى لم يتم زراعتها وذلك بإجمالى 14800 فدان بمراكز الخارجة وبلاط والفرافرة، كما وافق على منح مهله زمنية إضافية لإحدى الشركات المتعثرة بالفرافرة لتوفيق أوضاعها نظرا لتأثرها بالظروف التى مرت بها البلاد بسب مجابهة انتشار فيروس كورونا.

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