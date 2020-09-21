تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور

نفذ مسئولو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسهم الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عملية تطييب الكعبة المشرفة.





جاء ذلك بعد أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة التي أقيمت اليوم, حيث تم تطييب الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع الطيب كما تم تطييب كسوة الكعبة المشرفة أيضًا وذلك تعظيمًا لبيت الله العتيق.





شارك في تطييب الكعبة المشرفة، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على مكتب الرئيس الدكتور سعد بن محمد المحيميد, والمدير المناوب للحرم المكي الشريف الأستاذ حمود العيادة.



