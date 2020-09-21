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ديني

تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:08 م
تطييب كسوة الكعبة
تطييب كسوة الكعبة
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محمد شحتة
نفذ مسئولو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسهم الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عملية تطييب الكعبة المشرفة.

جاء ذلك بعد أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة التي أقيمت اليوم, حيث تم تطييب الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع الطيب كما تم تطييب كسوة الكعبة المشرفة  أيضًا وذلك تعظيمًا لبيت الله العتيق.

شارك في تطييب الكعبة المشرفة، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على مكتب الرئيس الدكتور سعد بن محمد المحيميد, والمدير المناوب للحرم المكي الشريف الأستاذ حمود العيادة.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أنشأت وحدة خاصة بالتطييب والبخور، مهمتها تطييب الكعبة المشرفة والبيت العتيق بشكل دائم.
تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور
تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور
تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور
تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور
تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور
تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور
تطييب الكعبة والحجر الأسود بمشاركة السديس ومسئولي شئون الحرمين.. صور
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