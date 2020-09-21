في يومه العالمي.. كيف تحمي نفسك من الزهايمر

تشير الدراسات المستندة إلى أن العوامل المرتبطة بالصحة الجيدة بشكل عام قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالخرف و التدهور المعرفي ، وتشمل هذه العوامل النشاط البدني المنتظم وتناول نظام غذائي صحي والحفاظ على نشاط عقلك من خلال التعلم مدى الحياة.





ووفقا لموقع mayo clinic، ارتبط النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​بانخفاض مخاطر الإصابة بالخرف و مرض الزهايمر من بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، يرتبط نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي أيضًا بتحسين الإدراك.





نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غني بالفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك ويستخدم زيت الزيتون كدهن الطبخ الأساسي.





هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد استراتيجيات محددة للوقاية من مرض الزهايمر ولكن فيما يلي بعض الخطوات التي تعزز الصحة العامة الجيدة:





- تجنب التدخين.





- السيطرة على عوامل خطر الأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.





- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا مثل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون، وخاصة مصادر البروتين التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.





- كن نشيطًا بدنيًا واجتماعيًا، بما في ذلك ممارسة التمارين الهوائية.





- استخدم مهارات التفكير (الإدراكية) مثل مهارات الذاكرة.







