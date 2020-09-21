AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في يومه العالمي.. كيف تحمي نفسك من الزهايمر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
تشير الدراسات المستندة إلى أن العوامل المرتبطة بالصحة الجيدة بشكل عام قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي، وتشمل هذه العوامل النشاط البدني المنتظم وتناول نظام غذائي صحي والحفاظ على نشاط عقلك من خلال التعلم مدى الحياة.

ووفقا لموقع mayo clinic، ارتبط النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​بانخفاض مخاطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر من بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، يرتبط نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي أيضًا بتحسين الإدراك.

نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غني بالفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك ويستخدم زيت الزيتون كدهن الطبخ الأساسي.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد استراتيجيات محددة للوقاية من مرض الزهايمر ولكن فيما يلي بعض الخطوات التي تعزز الصحة العامة الجيدة:

- تجنب التدخين.

- السيطرة على عوامل خطر الأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا مثل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون، وخاصة مصادر البروتين التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

- كن نشيطًا بدنيًا واجتماعيًا، بما في ذلك ممارسة التمارين الهوائية.

- استخدم مهارات التفكير (الإدراكية)  مثل مهارات الذاكرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

علامة ملحوظة تشير إلى الإصابة بالزهايمر.. احترس منها

دون الحاجة لطبيب نفسي... أطعمة تعالج الاكتئاب

دراسة: 3 عادات صحية تحميك من الأمراض طول العمر

أطعمة تحارب الزهايمر .. احرص على تناولها

ترشيحاتنا

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا .. 3 وصفات لإعدادها فى المنزل كالمحلات

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

عودته باتت مستحيلة.. تصرفات يوسف بلايلي تثير غضب الأهلي السعودي

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بـ شعر كيرلى.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة رياضية

AdvertisementS

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تبهر متابعيها من حفلتها على تيك توك

تسريحة الغسيل.. إيمى سمير غانم تثير الجدل فى أحدث ظهور بالبيجامة

بـ شعر كيرلى.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة رياضية