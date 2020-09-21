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شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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سيد احمد - عمرو سيد
رصدت عدسة "صدى البلد" استمرار أعمال التطوير في ميدان الرماية الذي يقع في محافظة الجيزة وطريق الفيوم الأهرامات والحر.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء تحويلة مرورية، في إطار عمليات تطوير ورفع كفاءة طريق الفيوم، وميدان الرماية.

وجاءت التحويلات المرورية كالتالي: "للقادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى ومناطق كرداسة، يقوم بالسير يسارًا باتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة، ثم استكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطئ بمحور المنصورية، ثم السير يمينًا بالطريق البطيء بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية ومنه إلى شارع الملك فيصل يمينًا، أو استكمال السير اتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة".

كما رفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، كفاءة شارع الشمس وأزالت أي معوقات مرورية وتم منع الانتظار بطول شارع الشمس بالكامل على الجانبين لتسهيل الحركة المرورية، كما تم وضع العلامات المرورية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدي المركبات ومنعًا من حدوث أي تكدسات.
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
شاهد.. استمرار تطوير ميدان الرماية وطريق "الفيوم - الأهرامات"
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