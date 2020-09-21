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مرأة

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:04 م
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
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حياة عبد العزيز
تشتهر الهند بالوصفات الطبيعية للبشرة التي تعمل على نضارة وتفتيح البشرة بطريقة فعاله، فهم يميلون إلى المكونات الطبيعية، ولا يفضلون المكونات التي تحتوي على مواد كيميائية.

وكشف موقع "timesofindia"، أن الزبادي اليوناني ليس جيدًا للطعام فحسب، بل إنه يصنع أيضًا قناعًا فعالًا للوجه، ينظف مسامك بينما يساعد زيت الزيتون في ترطيب بشرتك ويجعلها تبدو منتعشة، يستخدم السكان المحليون الزبادي على بشرتهم كعناية بعد التعرض للشمس لتهدئة الحروق، وغالبًا ما يضاف العسل إلى الزبادي وزيت الزيتون لخصائصه المضادة للبكتيريا.

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طريقة الاستخدام:
1- ضعي ملعقة من الزبادي اليوناني.
2- مع ملعقة من زيت الزيتون.
3- اضيفي ملعقة من العسل الأبيض.
4- قومي بتقليب المكونات على بعضها البعض.
5- فرد الوصفة على البشرة بعد الرجوع إلى المنزل.
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