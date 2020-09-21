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برلمان

نائب: الشعب لن ينخدع بدعوات الإخوان.. ورأى إنجازات السيسي في ربوع مصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:28 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى

قال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الدعوات التي دعا إليها المقاول الهارب كانت بتمويل خارجي من مخابرات دول أجنبية كبرى تسعى لهدم استقرار مصر.


وأشار "القسط"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه الدول لها مصلحة من هدم استقرار مصر، وهذا أمر ليس بجديد، قائلًا "لو قضينا على فئة هدامة ستظهر فئة أخرى".


وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن أى دعوات مرتزقة من أشخاص ممولين قبضوا ثمن خيانهم حتى يدعوا إلى هذه الدعوات الفاشلة والتى أثبتت فشلها، مشيرا إلى أن الشعب لن ينخدع مرة أخرى ورأى إنجازات الرئيس السيسى ولم ينسَ ما حدث بعد فترة حكم الإخوان.


وتابع "الشعب شاهد التخريب الذى قامت به جماعة الإخوان الإرهابية ولن ينخدع مرة أخرى بدعوات التظاهر الفاشلة من المأجورين الخونة الذين ليس لهم ضمير أو دين".


واختتم: نراهن على وعي الشعب لإيمانه بقياداته السياسية، قائلًا "مصر بخير والدول التى تمول المأجورين رأت أن الجيش قادر على حماية البلد".

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