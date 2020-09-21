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رياضة

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:41 م
محمود علاء وزوجتة
محمود علاء وزوجتة
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ميرنا محمود
نشرت إيمان عادل زوجة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء، رسائل غامضة، عبر حسابها الرسمي على خاصية "أستوري" بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت إيمان عادل، قائلة: قبل ما تسمع عني أسمع مني، ماتبقاش زي كيس الزبالة، كل من هب ودب يعبيه".

وجاء في الرسالة الثانية: كفاية حوارات.. كفاية قلة أصل.. كفاية كلام علينا من ورانا.. كفايا عك"، معلقةً عليها: "كفايا يا منافقين".


يذكر أن إيمان عادل أعلنت عن انتظارهما لاستقبال مولودهما الجديد ونشرت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة  لسيدة حامل، مُرفقة بآية قرآنية: "حملته أمه وهنًا على وهن"، وعلقت: يارب هون".
ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام
ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام
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