ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

وجاء في الرسالة الثانية: كفاية حوارات.. كفاية قلة أصل.. كفاية كلام علينا من ورانا.. كفايا عك"، معلقةً عليها: "كفايا يا منافقين".

يذكر أن إيمان عادل أعلنت عن انتظارهما لاستقبال مولودهما الجديد ونشرت عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لسيدة حامل، مُرفقة بآية قرآنية: "حملته أمه وهنًا على وهن"، وعلقت: يارب هون".