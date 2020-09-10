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رياضة

كارتيرون يقرر إراحة محمود علاء من لقاء سموحة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:06 م
محمود الونش
محمود الونش
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني لنادي الزمالك في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير  الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح محمود علاء مدافع الفريق الأبيض راحة من لقاء سموحة.

ويخوض الفريق الأبيض مواجهة سموحه  في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واضاف المصدر أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض فضل منح المدافع راحة من المباراة اليوم.

يأتي هذا  بعد تماثل محمود حمدي الونش للشفاء حتى لا يتعرض اللاعب للإجهاد بسبب ضغط المباريات.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 68 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس بـ 32 نقطة.
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