غلبان وعلى سجيته.. عمر كمال يكشف لـ صدى البلد سر أزمته مع حمو بيكا





وقال عمر كمال خلال ندوته فى موقع صدى البلد: إن حمو بيكا "غلبان" وبعد نجاح أغنية "بنت الجيران" التى قدمتها مع حسن شاكوش بدأت العروض تنهال علينا سواء كانت حفلات بالبلاد العربية أو أفراح.





وأضاف عمر كمال قائلا: تسبب هذا الأمر فى عدم قدرتنا على التعاون مع حمو بيكا فى أعمال جديدة وهو الأمر الذى فسره بيكا بأننا نرفض التعاون معه لكن هذا غير صحيح كل ما فى الأمر أننا كنا مشغولين فى الحفلات والأفراح.





وأوضح عمر كمال: "لم يكن تهربا منا بعدم التعامل مع بيكا لكنه برغم من ذلك من الشخصيات الطيبة ويتعامل مع أي شخص على سجيته".

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال تفاصيل أزمته مع المطرب حمو بيكا وكواليس تعاونهما سويا قبل الأزمة.