الفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عامًا.. وجرام 999 عند 70 جنيهًا لأول مرة

شهدت أسعار الفضة قفزة قوية خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية والعالمية؛ لتسجل الأوقية 44 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 14 عامًا، بدعم من استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

الأداء في السوق المحلي والعالمي

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث؛ ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلي إلى 56 جنيهًا بزيادة جنيه واحد عن تعاملات السبت الماضي.

بينما سجل جرام الفضة عيار 999 حوالي 70 جنيهًا، وعيار 925 نحو 65 جنيهًا، في حين استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 520 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت الأوقية من 43 دولارًا إلى 44 دولارًا، مدعومة بالرهانات المتزايدة على استمرار دورة خفض الفائدة الأمريكية.

أداء أسبوعي وسنوي

التقرير أشار إلى أن أسعار الفضة ارتفعت محليًا بنسبة 1.9% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت عالميًا بنسبة 2.4%.

ومنذ بداية العام، سجلت الفضة في السوق المحلي زيادة بنسبة 37% (تعادل 15 جنيهًا للجرام)، فيما قفزت عالميًا من 29 دولارًا إلى 44 دولارًا للأوقية بزيادة نسبتها 52%، لتصبح واحدة من أفضل الأصول أداءً بين المعادن الثمينة هذا العام.

محركات الارتفاع

السياسة النقدية الأمريكية

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00% – 4.25%، مع توقعات بمزيد من الخفض بنهاية العام.

ويجعل التراجع في عوائد السندات، الأصول غير المدرة للعائد- مثل الفضة- أكثر جاذبية.

الطلب على الملاذ الآمن

دفعت التوترات الجيوسياسية- وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية- المستثمرين، للتوجه نحو الفضة إلى جانب الذهب؛ للتحوط من المخاطر.

الطلب الصناعي

بخلاف الذهب، تتميز الفضة بقاعدة طلب صناعي واسعة، خصوصًا في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، ما يمنحها دعمًا إضافيًا بصرف النظر عن تحركات الأسواق المالية.

مقارنة مع الذهب

أوضح التقرير أن الفضة تفوقت مؤخرًا على الذهب من حيث وتيرة الارتفاع، إذ انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 85.16، ما يعني أن أسعار الفضة ترتفع بوتيرة أسرع، وغالبًا ما يُنظر إلى هذا المؤشر باعتباره دلالة على تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث تعتبر الفضة رهانًا أكثر عدوانية على النمو الاقتصادي مقارنة بالذهب.

توقعات السوق

يراقب المستثمرون عن كثب خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وعلى رأسها كلمة رئيس المجلس جيروم باول المقررة غدًا الثلاثاء، إلى جانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، والذي يُعد المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم.

ويُتوقع أن يواصل الطلب الصناعي، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، دعم أسعار الفضة، بينما ستعزز تخفيضات الفائدة من جاذبيتها كأصل استثماري.

ولا تُسجّل الفضة فقط أداءً قياسيًا لم يتحقق منذ أكثر من عقد؛ بل تبدو أيضًا مرشحة للاستمرار في الصعود خلال الفترة المقبلة، ومع مكاسب بلغت نحو 50% منذ بداية العام، وارتفاع الطلب الاستثماري والصناعي، أصبحت الفضة في قلب اهتمامات المستثمرين، بل وتفوقت في أدائها على الذهب الذي ارتفع بدوره بنسبة 41% منذ 2022 مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية.

