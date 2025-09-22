قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عامًا.. وجرام 999 عند 70 جنيهًا لأول مرة

الفضة
الفضة
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الفضة قفزة قوية خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية والعالمية؛ لتسجل الأوقية 44 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ 14 عامًا، بدعم من استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

الأداء في السوق المحلي والعالمي

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث؛ ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلي إلى 56 جنيهًا بزيادة جنيه واحد عن تعاملات السبت الماضي.

بينما سجل جرام الفضة عيار 999 حوالي 70 جنيهًا، وعيار 925 نحو 65 جنيهًا، في حين استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 520 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت الأوقية من 43 دولارًا إلى 44 دولارًا، مدعومة بالرهانات المتزايدة على استمرار دورة خفض الفائدة الأمريكية.

أداء أسبوعي وسنوي

التقرير أشار إلى أن أسعار الفضة ارتفعت محليًا بنسبة 1.9% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت عالميًا بنسبة 2.4%.

ومنذ بداية العام، سجلت الفضة في السوق المحلي زيادة بنسبة 37% (تعادل 15 جنيهًا للجرام)، فيما قفزت عالميًا من 29 دولارًا إلى 44 دولارًا للأوقية بزيادة نسبتها 52%، لتصبح واحدة من أفضل الأصول أداءً بين المعادن الثمينة هذا العام.

محركات الارتفاع

السياسة النقدية الأمريكية

 خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00% – 4.25%، مع توقعات بمزيد من الخفض بنهاية العام.

ويجعل التراجع في عوائد السندات، الأصول غير المدرة للعائد- مثل الفضة- أكثر جاذبية.

الطلب على الملاذ الآمن

دفعت التوترات الجيوسياسية- وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية- المستثمرين، للتوجه نحو الفضة إلى جانب الذهب؛ للتحوط من المخاطر.

الطلب الصناعي 

بخلاف الذهب، تتميز الفضة بقاعدة طلب صناعي واسعة، خصوصًا في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، ما يمنحها دعمًا إضافيًا بصرف النظر عن تحركات الأسواق المالية.

مقارنة مع الذهب

أوضح التقرير أن الفضة تفوقت مؤخرًا على الذهب من حيث وتيرة الارتفاع، إذ انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 85.16، ما يعني أن أسعار الفضة ترتفع بوتيرة أسرع، وغالبًا ما يُنظر إلى هذا المؤشر باعتباره دلالة على تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث تعتبر الفضة رهانًا أكثر عدوانية على النمو الاقتصادي مقارنة بالذهب.

توقعات السوق

يراقب المستثمرون عن كثب خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وعلى رأسها كلمة رئيس المجلس جيروم باول المقررة غدًا الثلاثاء، إلى جانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، والذي يُعد المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم.

ويُتوقع أن يواصل الطلب الصناعي، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، دعم أسعار الفضة، بينما ستعزز تخفيضات الفائدة من جاذبيتها كأصل استثماري.

ولا تُسجّل الفضة فقط أداءً قياسيًا لم يتحقق منذ أكثر من عقد؛ بل تبدو أيضًا مرشحة للاستمرار في الصعود خلال الفترة المقبلة، ومع مكاسب بلغت نحو 50% منذ بداية العام، وارتفاع الطلب الاستثماري والصناعي، أصبحت الفضة في قلب اهتمامات المستثمرين، بل وتفوقت في أدائها على الذهب الذي ارتفع بدوره بنسبة 41% منذ 2022 مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية.
 

أسعار الفضة الملاذ الآمن أسعار الفضة ارتفعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: احتياجات المواطنين أولوية ولا تسامح مع المقصرين

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| هل يجوز قبول الهدية من شخص ماله حرام؟.. هل يجوز الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة؟.. حكم تغيير الأسماء في الشريعة.. متى يكون واجبا؟

فعاليات ثقافية وفنية

انطلاق الجولة الثانية لمشروع “المواجهة والتجوال” في موسمه السادس بأسيوط

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد