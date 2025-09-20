قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مركز الملاذ الآمن: الفضة تقفز 48% منذ بداية 2025 بدعم التيسير النقدي والطلب الصناعي

سعر الفضة
سعر الفضة
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية للبوصة العامية بعد أن ارتفعت الأوقية بنحو 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، وتعزز قناعة الأسواق بتبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بجانب تحوّل المستثمرين نحو الفضة مع استمرار صعود أسعار الذهب.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث، فقد ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد ليسجل 55 جنيهًا، بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية من 42 دولارًا إلى 43 دولارًا خلال أسبوع.


وعلى المستوى المحلي، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 حوالي 69 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 64 جنيهًا، في حين استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا.


صعود رغم قوة الدولار


الارتفاع الأخير للفضة يبدو لافتًا، لأنه تحقق رغم مواجهة مقاومة من قوة الدولار، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة0.29  % ليصل إلى 97.647، وهو ما يُعد عادةً عاملًا ضاغطًا على السلع المقومة بالدولار مثل الذهب والفضة، ومع ذلك، تمكنت المعادن الثمينة من التقدم، مما يؤكد قوة الزخم الصعودي الكامن.


ومنذ بداية العام، سجلت الفضة ارتفاعًا نسبته 48.3 %، لتكون بذلك واحدة من الأصول الأفضل أداءً بين المعادن النفيسة.


وعلى مدار الخمسة أسابيع الماضية، واصل كل من الذهب والفضة مسارًا تصاعديًا ثابتًا، فمنذ الأسبوع الذي بدأ في 18 أغسطس، ارتفع الذهب بمقدار 349  دولارًا، أي بنسبة 11 %، بينما حققت الفضة ارتفاعًا بنحو 5 دولارات، ما يعادل 13 %، خلال الفترة نفسها.


هذا الاتجاه الصاعد المستمر يتناقض مع أداء الدولار الذي ظل مستقرًا نسبيًا في الفترة ذاتها، ما يشير إلى أن العوامل الدافعة لصعود المعادن الثمينة تتجاوز تحركات العملة الأمريكية، وفي مقدمتها توقعات السياسة النقدية.


السياسة النقدية الأمريكية في الواجهة


المحرك الرئيسي لقوة المعادن الثمينة مؤخرًا يتمثل في تزايد قناعة الأسواق بشأن خطوات الفيدرالي القادمة، فبحسب أداة CME FedWatch، يقدّر المستثمرون احتمالية 91.1  % لخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر المقبل.

بينما تُظهر التوقعات أيضًا أن هناك احتمالية بنسبة 80.4  % لإجراء خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر.


تمثل هذه التوقعات بتحركات متتالية في الفائدة تحولًا في السياسة النقدية، بما يخدم الذهب والفضة معًا، فخفض الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد، في وقت قد يضعف فيه الدولار وترتفع مخاوف التضخم، وهي عوامل تاريخيًا ما تصب في صالح المعادن الثمينة.


وإذا نفذ الفيدرالي بالفعل هذه التخفيضات في أكتوبر وديسمبر، فإن البيئة ستكون مواتية لاختبار الذهب وربما الفضة أيضًا لمستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام.


العوامل الداعمة للفضة


انخفاض الدولار زاد من جاذبية الفضة كأصل بديل، سياسة الفيدرالي التيسيرية عززت التوقعات بمزيد من الطلب على المعادن.


بجانب الطلب الصناعي القوي خاصة من صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية يدعم الأسعار، والتدفقات الاستثمارية إلى صناديق الفضة ETFs، مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة في ظل الضبابية الاقتصادية.


في المقابل، تظل هناك مخاطر قائمة قد تحد من صعود الفضة، مثل، أي تباطؤ في الطلب الصناعي عالميًا، أو مواقف مفاجئة متشددة من البنوك المركزية.


يرى بنك HSBC في تقرير حديث أن التوقعات المتوسطة المدى للفضة إيجابية، مستندًا إلى ارتفاع أسعار الذهب، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، واستمرار قوة الطلب الصناعي، ويتوقع محللو البنك أن يؤدي خفض الفائدة المرتقب إلى دفع الفضة نحو تجاوز 45 دولارًا للأوقية قبل نهاية 2025.


موقف الفيدرالي الأمريكي


في اجتماعه الأخير، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق 4.00 – 4.25.  %، وتشير توقعاته الاقتصادية إلى خفض إضافي محتمل هذا العام، وخفضين آخرين في العام المقبل، مع إنهاء 2025 عند معدل فائدة يُقدر بـ 3.6. %


وأكد الفيدرالي في بيانه أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تعكس تباطؤًا في النمو خلال النصف الأول من العام، وتراجعًا في وتيرة خلق الوظائف، مع ارتفاع تدريجي للبطالة، في وقت يظل فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف. 


وتشير تقديرات النمو إلى 1.6  % في 2025، و1.8  %في 2026، و 1.9% في 2027، مع توقع أولي لعام 2028 عند  1.8 %  أما التضخم فيُنتظر أن يُغلق هذا العام عند 3 %، على أن يظل أعلى من هدف 2 %، حتى عام 2028 على الأقل.

سعر الفضة مال واعمال اخبار مصر أسعار الفضة في البورصة العالمية سعر جرام الفضة عيار 999 الفضة عيار 925 سعر أوقية الفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

ترشيحاتنا

ختام مهرجان الاسكندرية المسرحي

بحضور وزير الثقافة.. ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي "مسرح بلا انتاج"

صدى البلد

بدء الدراسة في جامعتي الإسكندرية والمنصورة .. وانتهاء الاستعدادت بجامعة كفر الشيخ

الحادث

إصابة 20 شخصا فى انقلاب ميكروباص بمحور 30 يونيو

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد