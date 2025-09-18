قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة نيوكاسل وبرشلونة في دوري الأبطال
200 ألف جنيه تعويضًا.. كواليس مثيرة في أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف
ترامب: عدد القتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم الأوكرانيين
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الملاذ الآمن: بعد صعود تاريخي… الفضة تتراجع بفعل جنى الأرباح

سعر الفضة
سعر الفضة
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، نتيجة ضغوط عمليات جني الأرباح التي دفعت المستثمرين إلى البيع بعد سلسلة من الارتفاعات القوية التي أوصلت المعدن الأبيض إلى مستويات تاريخية.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد ليسجل 54 جنيهًا، بينما تراجع السعر العالمي للأوقية من 41.80 دولارًا إلى 41.45 دولارًا.


وعلى المستوى المحلي، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 حوالي 68 جنيهًا، وسجل عيار 925 نحو 63 جنيهًا، في حين استقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 505 جنيهات.


أسباب التراجع الراهن


التراجع الحالي يأتي بعد صعود حاد خلال الأسابيع الماضية، حيث اتجه عدد كبير من المستثمرين إلى البيع بغرض جني الأرباح، كما تعكس الأسواق مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واضطرابات محتملة في سلاسل التوريد، ما قد يؤثر سلبًا على الطلب الصناعي القوي على الفضة.


وتظل أعين المستثمرين على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، إذ إن أي نبرة متشددة أو توقعات برفع الفائدة من شأنها أن تزيد من العوائد الحقيقية، وهو ما يقلل من جاذبية الأصول غير المدرة للفائدة مثل الفضة، ورغم أن ضعف الدولار كان في السابق أحد العوامل الداعمة للمعدن، إلا أن تأثيره اليوم بدا غير كافٍ لمواجهة موجة البيع.


يرى مركز الملاذ الآمن، أن استمرار موجات جني الأرباح، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار، وفي المقابل، إذا صدرت بيانات اقتصادية أميركية قوية تدعم بقاء الفائدة مرتفعة، فقد يتواصل الضغط البيعي، لكن أي ضعف في البيانات أو مفاجآت سلبية قد تعيد الفضة إلى مسار الارتفاع مستفيدة من الطلب الاستثماري والملاذ الآمن.


ما وراء الأسعار: دور التيسير النقدي والطلب الصناعي


الأسواق ما زالت تراهن على استمرار دورة التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للفائدة، إضافة إلى ذلك، يظل الطلب الصناعي على الفضة ركيزة أساسية لدعم الأسعار، مع نمو استخداماتها في صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما الألواح الشمسية والإلكترونيات الدقيقة.


تحذيرات وتقلبات


وأوضح مركز الملاذ الآمن، أن موجات جني الأرباح كانت واضحة بعد المكاسب الكبيرة الأخيرة، حيث فضّل بعض المستثمرين تأمين أرباحهم سريعًا، ما انعكس على شكل تذبذب حاد في السوق. 


كما أن أي صعود جديد في الدولار أو تحسن في بيانات الاقتصاد الأمريكي قد يضغط مجددًا على الفضة في الأجل القصير.


آفاق مستقبلية أكثر تفاؤلًا


التوقعات على المدى المتوسط تبقى إيجابية، ففي تقرير حديث، رفع بنك HSBC توقعاته لأسعار الفضة مستقبلاً، معتمدًا على قوة أسعار الذهب، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واستمرار قوة الطلب الصناعي.


ويرى المحللون أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة سيبقي المعدن الأبيض مدعومًا، وربما يدفعه إلى اختراق مستوى 45 دولارًا للأوقية خلال الربع الأخير من 2025 إذا استمر الزخم.


دور السياسة النقدية الأمريكية


كما كان متوقعًا، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%. وتظهر توقعاته الاقتصادية المُحدثة احتمال إجراء تخفيض إضافي واحد هذا العام وتخفيضين آخرين العام المقبل.


وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد ينهي العام عند 3.6%.


في بيانه، أكد الفيدرالي أن "المؤشرات الأخيرة تُظهر تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وارتفاع معدل البطالة تدريجيًا، لكنه لا يزال منخفضًا، كما ارتفع التضخم ولا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا".


وتوقعت التقديرات الجديدة نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% هذا العام، و1.8% في 2026، و1.9% في 2027، مع تقدير أولي لعام 2028 عند 1.8%، أما التضخم، فمن المنتظر أن يختتم العام عند 3%، بينما سيظل مرتفعًا عن هدف 2% حتى عام 2028 على الأقل.


وأكد مركز الملاذ الآمن، أن الفضة تشهد حالة من التذبذب بين ضغوط جني الأرباح والمخاوف الاقتصادية من جهة، وبين دعم التيسير النقدي والطلب الصناعي القوي من جهة أخرى.

 وبرغم التراجعات اللحظية، فإن الاتجاه المتوسط والبعيد يظل إيجابيًا، ما يجعل المعدن الأبيض في موقع محوري بين الملاذات الاستثمارية والسلع الصناعية في آن واحد.

أسعار الفضة المعدن الأبيض مركز الملاذ الآمن للأبحاث الفضة عيار 800 جرام الفضة عيار 999 سلاسل التوريد عيار 925 السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

ترشيحاتنا

نائب وزير الطيران المدني

لجنة التفتيش الأمني تتفقد التشغيل في مطار شرم الشيخ

تنسيق الجامعات

إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ومدارس النيل الثانوية الدولية

وكيل تعليم الدقهلية : انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وكيل تعليم الدقهلية : انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد