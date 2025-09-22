قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يختتم أمسياته الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف بمحاضرة عن القيم الإنسانية في سيرة الرسول

الأزهر يختتم أمسياته الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف بمحاضرة عن القيم الإنسانية في سيرة الرسول ﷺ
الأزهر يختتم أمسياته الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف بمحاضرة عن القيم الإنسانية في سيرة الرسول ﷺ
أ ش أ

اختتم الجامع الأزهر سلسلة أمسياته الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، التي استمرت طوال شهر ربيع الأول، بأمسية تحت عنوان "مولد القيم الإنسانية بمولد سيد البرية ﷺ"، حاضر فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وقدمها الإعلامي إسماعيل دويدار المذيع بإذاعة القرآن الكريم.


وأكد الدكتور الجندي في كلمته أن الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إلى الاتصال بالنبي ﷺ من خلال تطبيق سنته والاقتداء به قولًا وفعلًا، مشددًا على أن ميلاد النبي الكريم ﷺ كان بداية لإسقاط نزعات النفس وفي مقدمتها الأنا، من خلال ترسيخ قيم الرحمة واللطف والإيثار، مشيرًا إلى أن فترات رفعة الأمة في تاريخها ارتبطت بتمسكها بمنهج الرسول ﷺ الأخلاقي والقيمي.


وأوضح أن حب النبي ﷺ يجب أن يكون فوق كل شيء، فهو حب يدفع للاقتداء به وفاءً لشخصه الكريم الذي حرر الإنسانية بقيم الأخوة والمحبة والصدق والأمانة، وهي المبادئ التي أسست لنهضة البشرية وأخرجتها من ظلمات الجاهلية إلى نور القيم الرفيعة.


وأضاف أن ميلاد الرسول ﷺ كان نقطة تحول كبرى في حياة البشرية، إذ نقل المجتمع من ممارسات قاسية كوأد البنات وغياب العدالة إلى منظومة من القيم الإسلامية التي صانت كرامة الإنسان وأرست معاني الرحمة التي شملت البشر والمخلوقات جميعًا.


وفي ختام الأمسية، شدد الدكتور الجندي على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ينبغي أن يتجاوز المظاهر الشكلية، ليصبح التزامًا عمليًا بسيرة النبي ﷺ وقيمه في حياتنا اليومية، داعيًا إلى الاقتداء بأخلاقه في التعامل مع الأسرة والمجتمع.


من جانبه، أكد الأستاذ إسماعيل دويدار أن النبي ﷺ قاد الأمة إلى حضارة إنسانية راقية بفضل القيم التي غرسها فيها، مستشهدًا بقول الرسول الكريم ﷺ: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي"، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف كان وما زال أحد أهم حراس هذه القيم عبر تاريخه الممتد لقرون.

الجامع الأزهر المولد النبوي الشريف شهر ربيع الأول مولد القيم الإنسانية بمولد سيد البرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

الإسكان

نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

مصر

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد