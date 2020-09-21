حبس المتهمين بقتل شابين فى مشاجرة بعين شمس

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس شخصين ٤ ايام لاتهامهما بقتل شخصين أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بسبب خلاف علي اولوية المرور، وصرحت النيابة بتشريح جثتى المجني عليهما والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة،





واوضحت التحقيقات أنه عقب تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بورود بلاغ من شرطة النجدة مفادها وجود مشاجرة وسقوط قتيلين بالقرب من مزلقان العشرين ، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وعثر على جثتى شابين فى العقد الثالث من العمر مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم.





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وأشارت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين القتيل الاول وشقيق القتيل الثانى، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين قام على إثرها المتهم بطعن الأول بسلاح ابيض فارداة قتيلا ولاذا بالفرار من مكان الحادث.





وأضافت التحريات ان شقيق المجنى على الأول قام باستدراج شقيق المتهم بمكالمة تليفونية وعندما حضر إلى مكان الواقعة قام بطعنة بسكين وارداة هو الاخر قتيلا ولاذا بالفرار ، وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين المتورطين فى الواقعة، وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.



