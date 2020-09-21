رئيس الوزراء: البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية متكاملة الخدمات على غرار الأسمرات.. وتوفير أراض ومبان للسفارات والمنظمات الدولية بالعاصمة الإدارية

خلال الاجتماع:

= البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية متكاملة الخدمات على غرار "الأسمرات"

= تطوير طريق مسطرد القديم من تقاطعه مع شارع الحرية حتى محور الفريق إبراهيم العرابي

= توفير أراضي ومباني للسفارات والمنظمات الدولية المخطط إقامتها بالحى الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن هناك مجموعة من التكليفات الرئاسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، منها البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.





فيما عرض محافظ القاهرة عددًا من قطع الأراضي الصالحة لتنفيذ هذا المشروع، والتي تتوافر بها المقومات اللازمة لجذب السكان وتوطينهم وتحسين ظروف حياتهم.





وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير طريق مسطرد القديم، من تقاطعه مع شارع الحرية، حتى محور الفريق إبراهيم العرابي، بطول 7.5 كم، والذي يستهدف عدة قطاعات بالطريق.



