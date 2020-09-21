AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

3 نصائح هامة أثناء تزويد ريداتير سيارتك .. تعرف عليها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:19 م
صدى البلد
Advertisements
قسم السيارات

مع ارتفاع درجات الحرارة علينا التوقف إلى الأمور الهامة التي تخص نظام التبريد الخاص بسيارتك، والتي يجب مراعاتها دائما لتجنب حدوث أضرار بالغة السيارة وقائدها أيضا.


نستعرض سويا أهم 3 نصائح حول طريقة تزويد ريداتير سيارتك.


أولا: غطاء الردياتير

نبدأ بهذه العلامة الهامة و نعتبرها على الإشارة الحمراء التحذيرية قبل القيام بالكشف عن مياه التبريد داخل ريداتير سيارتك، فقبل القيام بفتح غطاء الردياتير عليك التأكد تماما ان السيارة قد توقفت عن التشغيل بمدة لا تقل عن 3 او 4 ساعات والتأكد أن مستويات الحرارة في السيارة قد بدأت في الانخفاض، السبب وراء ذلك هو عدم فتح هذا الغطاء أثناء تشغيل السيارة لتجنب اندفاع المياه الساخنة من الردياتير، وما قد تحدثه من أضرار بالغة قد تؤدي إلى حروق في اليد والوجه.


ثانيا: تزويد المياه في نظام التبريد

من الأفضل تزويد مياه الردياتير أولا داخل "قربة المياه" الخاصة بالسيارة واختبار مستوى المياه حتى لا تتعدى المستوى المسموح به، وهي علامة الـ MAX التي تكون مدونة على هيكل قربة المياه.


ثالثا: أوقات تزويد المياه في نظام التبريد

إذا كان موعد الكشف وتزويد مياه التبريد في الصباح أو قبل تشغيل محرك السيارة، فهذا هو التوقيت الأمثل للقيام بهذا العمل، أما إذا كانت عملية تزويد المياه أثناء سخونة المحرك، فعليك أن تضيف المياه ومحرك السيارة يعمل حتى يمكننا الحفاظ على رأس المحرك، وهو ما يسمى "وش السلندر"، ولتجنب أضرار حدوث تلف هذا الجزء الهام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب غليان سائل التبريد في ردياتير السيارة

علامات وأسباب تلف وش السلندر

احذرها.. أسباب اختلاط الزيت مع الماء في محرك السيارة

تعرف على أسباب ارتفاع حرارة السيارة في الازدحام وانخفاضها عند السير

علامات تلف طرمبة المياه وخطورته على محرك السيارة

نصائح للتعامل مع السيارة عند ارتفاع حرارة المحرك

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الهارب محمد علي يسب المصريين | فيديو

أمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس بعد انتهاء فصل الصيف.. فيديو

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

الانقسام يضرب التنظيم الدولى .. أعضاء الجماعة الإرهابية يختلفون على اسم المرشد الجديد

فيريرا اعتذر.. مرتضى منصور: نفاضل ببن اسمين لاختيار المدير الفني للزمالك.. فيديو

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري