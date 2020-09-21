3 نصائح هامة أثناء تزويد ريداتير سيارتك .. تعرف عليها

مع ارتفاع درجات الحرارة علينا التوقف إلى الأمور الهامة التي تخص نظام التبريد الخاص بسيارتك، والتي يجب مراعاتها دائما لتجنب حدوث أضرار بالغة السيارة وقائدها أيضا.





نستعرض سويا أهم 3 نصائح حول طريقة تزويد ريداتير سيارتك.





أولا: غطاء الردياتير

نبدأ بهذه العلامة الهامة و نعتبرها على الإشارة الحمراء التحذيرية قبل القيام بالكشف عن مياه التبريد داخل ريداتير سيارتك، فقبل القيام بفتح غطاء الردياتير عليك التأكد تماما ان السيارة قد توقفت عن التشغيل بمدة لا تقل عن 3 او 4 ساعات والتأكد أن مستويات الحرارة في السيارة قد بدأت في الانخفاض، السبب وراء ذلك هو عدم فتح هذا الغطاء أثناء تشغيل السيارة لتجنب اندفاع المياه الساخنة من الردياتير، وما قد تحدثه من أضرار بالغة قد تؤدي إلى حروق في اليد والوجه.





ثانيا: تزويد المياه في نظام التبريد

من الأفضل تزويد مياه الردياتير أولا داخل "قربة المياه" الخاصة بالسيارة واختبار مستوى المياه حتى لا تتعدى المستوى المسموح به، وهي علامة الـ MAX التي تكون مدونة على هيكل قربة المياه.





ثالثا: أوقات تزويد المياه في نظام التبريد

إذا كان موعد الكشف وتزويد مياه التبريد في الصباح أو قبل تشغيل محرك السيارة، فهذا هو التوقيت الأمثل للقيام بهذا العمل، أما إذا كانت عملية تزويد المياه أثناء سخونة المحرك، فعليك أن تضيف المياه ومحرك السيارة يعمل حتى يمكننا الحفاظ على رأس المحرك، وهو ما يسمى "وش السلندر"، ولتجنب أضرار حدوث تلف هذا الجزء الهام.