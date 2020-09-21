بالأزرق .. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة رقيقة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت ديميت اوزديمير وهي ترتدي فستان باللون الأزرق بأكمام طويلة هاى كول، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة وقامت برفع الخصلات الامامية إلى الوراء، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت والآي لاينر الماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه.
وتزينت ديميت اوزديمير باختيار مجموعة مميزة من الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي،’ وهو ما اكمل من إطلالتها
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..