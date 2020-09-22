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سيارات

أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد -19 لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.


وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.


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وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.


ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات تويوتا لسنة 2019 و 2020.

 

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تويوتا ياريس

- مانيوال / HB / COUP 3 DRS 2019    1000 CC 220,000 جنيه

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هتشباك / 5 DRS 2019    1500 CC 265,000 جنيه

 

تويوتا كورولا

- MANUAL / BASLINE 2021      1600 CC 290,000 جنيه

- اوتوماتيك / BASIC 2021     1600 CC 315,000 جنيه

- اوتوماتيك / STANDARD 2021   1600 CC 350,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 1600 CC 380,000 جنيه

- FULLOPTION / اوتوماتيك / فتحة سقف 2021     1600 CC 400,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021     1600 CC تربو 450,000 جنيه

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2021    1800 CC 560,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2021     1800 CC 600,000 جنيه

 

تويوتا رش

- اوتوماتيك / F/O 2020  1500 CC 340,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2020     1500 CC 365,000 جنيه

 

تويوتا هاى اس

- مانيوال 2019      2800 CC 600,000 جنيه

- مانيوال / VAN 2020   27550 CC تربو     605,000 جنيه

- مانيوال / STANDARD 2019      2800 CC 690,000 جنيه

- مانيوال / STANDARD 2020      2750 CC تربو 700,000 جنيه

- مانيوال / جميع الكماليات 2019     2800 CC 750,000 جنيه

- مانيوال / هاي لاين 2019     2800 CC 780,000 جنيه

- مانويل / FULL OPTION 2020    2750 CC تربو 780,000 جنيه

- مانويل / HIGHLINE 2020   2750 CC تربو 830,000 جنيه

 

تويوتا فورتشنر

- اوتوماتيك / 2X4 2021 2700 CC 739,900 جنيه

- اوتوماتيك / 4X4 2021 2700 CC 799,900 جنيه

- اوتوماتيك / 4X4 2021 4000 CC 899,900 جنيه

 

تويوتا راف فور

- اوتوماتيك / جميع الكماليات 2020  2500 CC 1,650,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020   2500 CC 1,750,000 جنيه

أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض
أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض
أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض
أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض
أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض
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