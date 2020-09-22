أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد -19 لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.
وتحاول العديد من
شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض
على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.
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وشهدت الأسواق المصرية
للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض
الآخر كنوع من أنواع الجذب.
ويبحث المواطنون
عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات،
وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات تويوتا لسنة 2019 و 2020.
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بالأسعار.. مقارنة
بين أقوى السيارات من فئة الــ SUV فى مصر
تويوتا
ياريس
- مانيوال / HB / COUP 3 DRS 2019 1000
CC 220,000
جنيه
- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هتشباك / 5 DRS 2019 1500
CC 265,000
جنيه
تويوتا
كورولا
- MANUAL
/ BASLINE 2021 1600 CC 290,000
جنيه
- اوتوماتيك / BASIC 2021 1600
CC 315,000
جنيه
- اوتوماتيك / STANDARD 2021 1600
CC 350,000
جنيه
- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 1600
CC 380,000
جنيه
- FULLOPTION / اوتوماتيك / فتحة سقف 2021 1600
CC 400,000
جنيه
- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021 1600
CC تربو 450,000 جنيه
- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2021 1800 CC 560,000 جنيه
- اوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2021 1800 CC 600,000 جنيه
تويوتا
رش
- اوتوماتيك
/ F/O 2020 1500
CC 340,000
جنيه
- اوتوماتيك / HIGHLINE 2020 1500
CC 365,000
جنيه
تويوتا
هاى اس
- مانيوال 2019 2800 CC 600,000
جنيه
- مانيوال / VAN 2020 27550
CC تربو 605,000 جنيه
- مانيوال / STANDARD 2019 2800
CC 690,000
جنيه
- مانيوال / STANDARD 2020 2750
CC تربو 700,000 جنيه
- مانيوال / جميع الكماليات 2019 2800 CC 750,000 جنيه
- مانيوال / هاي لاين 2019 2800 CC 780,000 جنيه
- مانويل / FULL OPTION 2020 2750
CC تربو 780,000 جنيه
- مانويل / HIGHLINE 2020 2750
CC تربو 830,000 جنيه
تويوتا
فورتشنر
- اوتوماتيك
/ 2X4 2021 2700
CC 739,900
جنيه
- اوتوماتيك / 4X4 2021 2700
CC 799,900
جنيه
- اوتوماتيك / 4X4 2021 4000
CC 899,900
جنيه
تويوتا
راف فور
- اوتوماتيك / جميع
الكماليات 2020 2500 CC 1,650,000
جنيه
- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 2500 CC 1,750,000 جنيه