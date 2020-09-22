أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض

شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد -19 لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.





وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق المصرية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، عمل بعض العروض على سياراتها، محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.





اقرأ أيضا:

عمر كمال: العين فلقت الحجر .. توك توك جرّح الـ BMW X6

وشهدت الأسواق المصرية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.





ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات، وخلال السطور القادمة نستعرض سويا أسعار سيارات تويوتا لسنة 2019 و 2020.

اقرأ أيضا:

بالأسعار.. مقارنة بين أقوى السيارات من فئة الــ SUV فى مصر

تويوتا ياريس

- مانيوال / HB / COUP 3 DRS 2019 1000 CC 220,000 جنيه

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هتشباك / 5 DRS 2019 1500 CC 265,000 جنيه

تويوتا كورولا

- MANUAL / BASLINE 2021 1600 CC 290,000 جنيه

- اوتوماتيك / BASIC 2021 1600 CC 315,000 جنيه

- اوتوماتيك / STANDARD 2021 1600 CC 350,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTION 2021 1600 CC 380,000 جنيه

- FULLOPTION / اوتوماتيك / فتحة سقف 2021 1600 CC 400,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2021 1600 CC تربو 450,000 جنيه

- اوتوماتيك / جميع الكماليات / هايبرد 2021 1800 CC 560,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2021 1800 CC 600,000 جنيه

تويوتا رش

- اوتوماتيك / F/O 2020 1500 CC 340,000 جنيه

- اوتوماتيك / HIGHLINE 2020 1500 CC 365,000 جنيه

تويوتا هاى اس

- مانيوال 2019 2800 CC 600,000 جنيه

- مانيوال / VAN 2020 27550 CC تربو 605,000 جنيه

- مانيوال / STANDARD 2019 2800 CC 690,000 جنيه

- مانيوال / STANDARD 2020 2750 CC تربو 700,000 جنيه

- مانيوال / جميع الكماليات 2019 2800 CC 750,000 جنيه

- مانيوال / هاي لاين 2019 2800 CC 780,000 جنيه

- مانويل / FULL OPTION 2020 2750 CC تربو 780,000 جنيه

- مانويل / HIGHLINE 2020 2750 CC تربو 830,000 جنيه

تويوتا فورتشنر

- اوتوماتيك / 2X4 2021 2700 CC 739,900 جنيه

- اوتوماتيك / 4X4 2021 2700 CC 799,900 جنيه

- اوتوماتيك / 4X4 2021 4000 CC 899,900 جنيه

تويوتا راف فور

- اوتوماتيك / جميع الكماليات 2020 2500 CC 1,650,000 جنيه

- اوتوماتيك / هاى لاين 2020 2500 CC 1,750,000 جنيه