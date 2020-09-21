موجز السوشيال.. زوجة محمود علاء: ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. محمد رمضان يروج لأغنيته القادمة.. نجيب ساويرس: نفسي مسدودة عن الشغل

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في الآتي:
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت إيمان عادل زوجة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود علاء، رسائل غامضة، عبر حسابها الرسمي على خاصية "أستوري" بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
روج الفنان محمد رمضان للكليب القادم "يا حبيبي" الذي يقدمه مع النجم الفرنسي ميتر جيمس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة من طفولتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.