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مراحل الزهايمر ونصيحة مهمة لـ المرضى.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
أحمد عصمت
أحمد عصمت
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد عصمت استشاري طب المخ والأعصاب: إن مرض الزهايمر من النادر ان يصاب به الشخص في سن مبكر.

وأضاف أحمد عصمت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي، أن مرض الزهايمر يأتي دائما بعد سن الـ60 ومعدل حدوثه هو واحد من كل 100 فرد.

وأوضح أحمد عصمت ، أن الزهايمر مع تقدم السن يتزايد ومعدل حدوثه 50% عند الأشخاص الذين لديهم 90 عاما وأكثر.

وتابع : إن مرض خرف الشيخوخة من ضمن أسبابه هي الزهايمر مؤكدا أن المريض اذا تم اكتشافة مبكرا لا يصل إلى مراحل متأخرة في مرض الزهايمر.

وأكمل : أن الزهايمر له العديد من المراحل ومنها حدوث بعض الاضطرابات في الذاكرة.
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