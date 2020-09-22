مراحل الزهايمر ونصيحة مهمة لـ المرضى.. فيديو

قال الدكتور أحمد عصمت استشاري طب المخ والأعصاب: إن مرض الزهايمر من النادر ان يصاب به الشخص في سن مبكر.





وأضاف أحمد عصمت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن مرض الزهايمر يأتي دائما بعد سن الـ60 ومعدل حدوثه هو واحد من كل 100 فرد.





وأوضح أحمد عصمت ، أن الزهايمر مع تقدم السن يتزايد ومعدل حدوثه 50% عند الأشخاص الذين لديهم 90 عاما وأكثر.





وتابع : إن مرض خرف الشيخوخة من ضمن أسبابه هي الزهايمر مؤكدا أن المريض اذا تم اكتشافة مبكرا لا يصل إلى مراحل متأخرة في مرض الزهايمر.



