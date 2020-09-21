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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:32 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة اخبار مهمة خلال الساعات الماضية، في مجالي الصحة والمرأة، ويمكن التعرف علي أبرزها خلال السطور التالية.

كشف الأكاديمي ألكسندر كاراؤلوف، رئيس قسم المناعة السريرية والحساسية في جامعة سيتشينوف الطبية، في بحث جديد عن الأشخاص المعفيين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي كورونا.

شاركت ياسمين صبري، متابعيها بصورة جديدة لها نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة رياضية. 

يحتفل العالم اليوم 21 سبتمبر باليوم العالمي للزهايمر، وهو مرض يصيب الأشخاص مع تقدم العمر، ومن خلال التقرير التالي نستعرض عددا من المشاهير عانوا من الزهايمر.

تشير الدراسات المستندة إلى أن العوامل المرتبطة بالصحة الجيدة بشكل عام قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي، وتشمل هذه العوامل النشاط البدني المنتظم وتناول نظام غذائي صحي والحفاظ على نشاط عقلك من خلال التعلم مدى الحياة.
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