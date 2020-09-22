AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التربية والتعليم عن مشاكل المدارس الخاصة: مشوا أموركم دلوقتي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هكيلة داخلية لإدارة المدارس الخاصة والمعاهد القومية والدولية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة والمذاع عبر قناة "المحور"،:" وزارة التعليم تقوم بوضع ضوابط مع جهات في الدولة حيث تختص الوزارة بالجزء الأكاديمي والتربوي، موضحا:" أريد أن أطمئن المواطنين على أننا نقوم بحل مشكلات المدارس الخاصة والأمر لن يستغرق أكثر من  3 شهور قبلد بدء العام الدراسي الجديد".

وأردف:""بقول للمواطنين مشوا أموركم دلوقتي لحين حل المشكلة، لدينا   23 مليون طالب حريصين على صحتهم.

ونوه إلى أنه تم استبدال الكتاب الورقى بكتاب إلكترونى يوزاى 10 أضعاف الكتاب المطبوع، لافتا إلى أن هناك قرار بعدم استخدام التكنولوجيا قبل الصف الرابع الابتدائى.


ولفت إلى أن الطلاب فى الثانوى لديهم شريحة على التابلت وبالتالى يكون الطالب متصل فى البيت والمدرسة، مؤكدا أن تكلفة الـ" 2500 مدرسة تكنولوجيا مليارات الجنيهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حجازي: مصروفات المدارس لن تزيد على 7%.. واقتراح بجعل الثانوية العامة بنظام التابلت

ننشر رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة بالوادي الجديد وجنوب سيناء

وزير التعليم يكشف مفاجآت للمدرسين.. تفاصيل نظام الحضور والغياب وأعمال السنة.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. وفوائد مكتبة الدروس الإلكترونية

بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل

طارق شوقي: أزمة المدارس الخاصة ستحل في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

فرح شيك.. ضيوف حفل زفاف يلتزمون بالتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة العروسين

آخره معايا صورة.. محمد رمضان يهين أحمد الفيشاوي والأخير يرد: مش هقبل اعتذارك.. فيديو

حقيقة وقوع اشتباكات بين أهالي منفلوط والشرطة .. مصدر أمني يرد

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض

شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور

4 رموز لا تعرفها داخل مقصورة سيارتك .. تعرف عليها