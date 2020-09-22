وزير التربية والتعليم عن مشاكل المدارس الخاصة: مشوا أموركم دلوقتي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هكيلة داخلية لإدارة المدارس الخاصة والمعاهد القومية والدولية.





وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة والمذاع عبر قناة "المحور"،:" وزارة التعليم تقوم بوضع ضوابط مع جهات في الدولة حيث تختص الوزارة بالجزء الأكاديمي والتربوي، موضحا:" أريد أن أطمئن المواطنين على أننا نقوم بحل مشكلات المدارس الخاصة والأمر لن يستغرق أكثر من 3 شهور قبلد بدء العام الدراسي الجديد".





وأردف:""بقول للمواطنين مشوا أموركم دلوقتي لحين حل المشكلة، لدينا 23 مليون طالب حريصين على صحتهم.





ونوه إلى أنه تم استبدال الكتاب الورقى بكتاب إلكترونى يوزاى 10 أضعاف الكتاب المطبوع، لافتا إلى أن هناك قرار بعدم استخدام التكنولوجيا قبل الصف الرابع الابتدائى.









ولفت إلى أن الطلاب فى الثانوى لديهم شريحة على التابلت وبالتالى يكون الطالب متصل فى البيت والمدرسة، مؤكدا أن تكلفة الـ" 2500 مدرسة تكنولوجيا مليارات الجنيهات.