AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشري سارة لجماهير الأهلي.. كريم نيدفيد يكشف موعد عودته للملاعب.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
Advertisements
حسن العمدة
قال كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلى، إنه يسير بخطوات منتظمة نحو العودة للملاعب من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وأضاف كريم نيدفيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد بتتويجنا بالدورى، حققنا بطولة مهمة وأول هدف نصل له هذا الموسم وهدفنا الثاني هو التتويج الإفريقي".

وتابع :" حالتى الصحية تتحسن من وقت لآخر والمرحلة القادمة أهم مرحلة فى التأهل، أتمنى أن أعود مع بداية الموسم المقبل، والاهلى يراعي موقفي ولا يستعجل عودتي، ومسالة انتهاء مشوارى الكروي بسبب الإصابة مجرد شائعة".

وأردف :" اشكر محمود الخطيب لما يقدمه لى، ولكل اللاعبين ودعمه للفريق لاتصفه كلمات، ومعاملة الخطيب للاعبين المصابين تمثل دعما كبيرا لنا".

وأكد قائلا :" الأهلى يصرف كافة مستحقاتي ومكافات البطولات واسمى لم يرفع من القائمة، ولم يتأخر في أي شيء يخص علاجي أو سفري، ومقاضاة المركز الطبي الالمانى الذى تسبب فى تفاقم اصابتى بالجراحة الخاطئة قرار يخص الأهلى".

وأتم :" أحلم بالاحتراف عبر بوابة الاهلى وارفض تقييم قرار رمضان صبحي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| كاف يستقر على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. حسين الشحات يكشف موعد عودته للملاعب.. والأهلي يقترب من إنهاء صفقة رمضان صبحي

فرج عامر: سموحة نادي القرن في الإسكواش .. وأرفض إهانة الخطيب

التفاصيل الكاملة لتجدد إصابة كريم نيدفيد.. فيديو

من داخل الجيم.. جنش يشارك جمهوره آخر استعداداته للعودة للمباريات رفقة كريم نيدفيد

ترشيحاتنا

هزة أرضية تضرب تركيا ويشعر بها المصريون

محدش يقدر يمنعني .. مرتضى منصور يرد بقوة على قرار لجنة الانضباط .. فيديو

مدحت شلبى ينضم لـ أون تايم سبورتس

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

بعد التحذير من غرق بعض المحافظات.. أول رد من وزارة الري على ارتفاع مناسيب مياه النيل

عودة كنزي.. تفاصيل اختفاء طفلة خرجت من الحضانة بسبب الإهمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشيرة خطاب: يمكننا الاستلهام من تجربة السويد في خدمتها للشباب ومحدودي الدخل

أسعار تويوتا 2020 في مصر بعد التخفيض

شاهد .. منافسة بين أصغر 3 سيارات كهربائية فى العالم.. صور