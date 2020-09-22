صبري فواز: في ناس اسمهم الذباب الإلكتروني بسيبهم يزنُّوا.. فيديو

قال الفنان صبري فواز ، إن علاقته بمواقع التواصل الإجتماعي علاقة جيدة، وأنه دائما يتفاعل مع الجمهور ويقرأ تعليقاته سواء بالسلب أو بالإيجاب، قائلا "أتواصل مع الجمهور ولو عندي حاجة مش عاجباني بقول ولو اتخانقوا بتخانق".





وأكد فواز خلال استضافته ببرنامج «it's show time»، :"في مرات عديدة دفعني المتابعين للشجار معهم؛ بسبب طرقهم الاستفزازية في الحديث علي مواقع التواصل الإجتماعي.





وأضاف أن مواقع التواصل الإجتماعي مثلها مثل أي شئ لها أضرارها ومنافعها، لكنها مفيدة خصوصا للجيل الجديد، واتاحت للعديد من الشباب فرصا ممتازة، كماتحقق التواصل فعلا بين الأصدقاء.





وأشار إلى أن الأشخاص الذين ينتقدون بطريقة غير سليمة؛ لقبهم "الذباب الإليكتروني"، قائلا "الناس دي هيفضلوا موجودين و إسمهم الذباب الإليكتروني و اللي زي دول سيبه يزن و متركزش معاه".