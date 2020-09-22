بعد فشل دعواته التخريبية.. المقاول الهارب محمد علي يقضي سهرته مع إحدى الفتيات

نشر المقاول الهارب، محمد علي ، صورة له ، مع إحدى الفتيات ، داخل سيارته الخاصة ، وذلك بعد فشل دعواته التخريبية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للاحتشاد يوم 20 سبتمبر.





وكتب المقاول الهارب ، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "good night" ، وبصحبته فتاه داخل سيارته الخاصة.





وللمرة الثانية؛ فشل مطلب محمد علي ، وجماعة الإخوان الإرهابية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من المصريين ، النزول في الميادين والاحتشاد؛ استكمالا للمحاولة الأولى (الفاشلة) في العام الماضي.



