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أخبار العالم

الإدارة الأمريكية تعلن موعد الانتهاء من لقاح كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:38 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم الخارجي
أكد رئيس الفريق- المكلف من الرئيس الأمريكي دون الد ترامب- بتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منصف السلاوي، عن توفير اللقاح قبل نهاية 2020. 

وقال السلاوي في تصريحات له إن لقاح كورونا سيكون جاهزا بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة للتجارب، مشيرا إلى تجربة 6 لقاحات حتى الان. 

وأضاف: "أنا أقول إنه سيكون جاهزا بين أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، أو إلى غاية يناير المقبل كحد أقصى، أنا متفائل من أنه سيكون متاح قبل نهاية العام الحالي 2020". 

وعن سبب تأخره، قال إن المرحلة الثالثة من التجارب صعبة تقنيا ومكلفة ماديا، لذلك تستغرق وقتا أطول. 

وتابع: "لو كل شئ سار حسب الخطة، سنصل إلى تطعيم كل الأمريكيين قبل أبريل المقبل، ونكون قادرين على تقديم اللقاح إلى دول أخرى". 

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