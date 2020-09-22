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رياضة

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
شوبير
شوبير
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مصطفى كرم
وجه أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق ومقدم برنامج ملعب اون، رسالة لـ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بعد تصريحاته على قناة النادي ردا على تصريحات نجله بشأن الفوز ببطولة الدورى المصري 

وغرد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : قائلا "‏كنا زمان نقول للكبير حتعمل عقلك بعقل العيال؟.. دلوقتي بنقول للصغيرين، معلش يا بني متعملش عقلك بعقله".


يأتى ذلك بعد تعليق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها مصطفى شوبير عقب ‏تتويج الأهلي بالدوري، قائلًا: "أنت لم تقم من على دكة البدلاء ولم تشارك ‏في أي مباراة".‏

وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"حذاري أن تزج باسم الزمالك، فلا زلت طفلًا يجلس على ‏الدكة".‏

وأكمل رسائله لحارس الأهلي:"كيف تُوجت بلقبين مع الأهلي وأنت ‏تجلس على دكة بدلاء فريقك؟، ولكن إدارة ناديك جاملتك بالتواجد مع ‏الفريق الأول؛ لما يقدمه والدك من مساندة للنادي عبر ظهوره الإعلامي".‏
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