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فن

راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:46 ص
راندا البحيري
راندا البحيري
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها

وخطفت راندا البحيري، الأنظار، بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة، واعتمدت على أحمر شفاه، بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها. 

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق. 


كما شاركت ايضا في فيلم "الحوت الأزرق" الذي ضم عددا كبيرا من الفنانين، منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.
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