راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة راندا البحيري جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها .





وخطفت راندا البحيري ، الأنظار، بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة، واعتمدت على أحمر شفاه، بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.







