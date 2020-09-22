بسبب سيلفي بدون كمامة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر للشعب

اعتذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عن التقاطها صورة ، مع أنصارها، في موقع عمل، دون أن ترتدي كمامة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا: "لقد ارتكبت خطأ"، وذلك عقب تعرضها لانتقادات ، من زعيمة حزب سياسي في نيوزيلندا، على ظهورها بدون كمامة.





وصرحت للصحفيين: "في تلك الصورة بالذات، ارتكبت خطأ"، مضيفة: "كان يجب أن أتقدم إلى الأمام أكثر ، وكان ينبغي مني أن أطلب منهم الابتعاد أيضا".





وأضافت زعيمة الحزب الوطني ، جوديث كولينز ، للصحفيين ، خلال مؤتمر جمعها بهم ، إنها "شعرت بالذهول" لرؤية أرديرن بلا قناع في الصورة.



