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أخبار العالم

بسبب سيلفي بدون كمامة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر للشعب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
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شريف سيد
اعتذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عن التقاطها صورة، مع أنصارها، في موقع عمل، دون أن ترتدي كمامة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا: "لقد ارتكبت خطأ"، وذلك عقب تعرضها لانتقادات، من زعيمة حزب سياسي في نيوزيلندا، على ظهورها بدون كمامة. 

وصرحت للصحفيين: "في تلك الصورة بالذات، ارتكبت خطأ"، مضيفة: "كان يجب أن أتقدم إلى الأمام أكثر، وكان ينبغي مني أن أطلب منهم الابتعاد أيضا". 

وأضافت زعيمة الحزب الوطني، جوديث كولينز، للصحفيين، خلال مؤتمر جمعها بهم، إنها "شعرت بالذهول" لرؤية أرديرن بلا قناع في الصورة.

يأتي هذا الأمر في الوقت الذي يستعد حزب رئيسة الوزراء النيوزيلندية لخوض الانتخابات التشريعية، في أكتوبر المقبل، عقب تأجيلها بسبب فيروس كورونا. 
بسبب سيلفي بدون كمامة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر للشعب
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