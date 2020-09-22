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رياضة

فايلر يستبعد عناصر الأهلي الأساسيين أمام نادي مصر لهذا السبب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن خطه رينيه فايلر، المدير الفني لـ الأهلي في مباريات الفريق؛ عقب حسم لقب الدوري المصري موسم 2019 - 2020.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " ان فايلر ينوى استبعاد عدد من نجوم الفريق الأساسيين خلال الفترة المقبلة، بدءا من مباراة الفريق أمام نادي مصر.

وأضاف شوبير، ان فايلر يرغب في مشاركة عدد من العناصر الجديدة؛ من اجل ان يكتسبوا خبرات، ويتابع ادائهم في المباريات الرسمية. 

وأكمل شوبير، أن تفكير فايلر حاليا، أصبح منصبًّا على الاستعداد لـ مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي.

ويخوض فريق الاهلي مباراة امام نادي مصر غدا الاربعاء في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.
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