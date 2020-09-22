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الرطوبة هتنزل.. رشا مجدي: رسميا انتهاء الصيف وبداية فصل الخريف

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:23 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه منذ ساعات قليلة انتهى فصل الصيف رسميا، وبدأ فصل الخريف جغرافيا على نصف الكرة الشمالية، ويطلق عليه "سيد الفصول".


وأضافت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فصل الخريف هو القاطع بين الصيف والشتاء، وتتنوع به حالات الطقس، وسينتهي رسميا بعد ثلاث أشهر، يوم الأحد 22 ديسمبر.


وأوضحت أننا بصدد ظاهرة تسمى الاعتدال الخريفي، حيث تتساوى ساعات النهار والليل في تلك الفترة، مشيرة إلى أنه في نصف الكرة الجنوبي اليوم يبدأ فصل الربيع.


وأضافت: "بدأنا نشعر اليوم بلطف بسيط في درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة بشكل نسبي"، لافتة إلى أن كل فصل من الفصول له أجواؤه المختلفة وطبيعته التي تميزه.
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