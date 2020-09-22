سموحة يتلقى عرضا من بيراميدز لضم حسام حسن

أكد فرج عمر رئيس نادي سموحة أنه تلقى عرضا من مجلس إدارة نادي بيداميدز لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"بيراميدز يدخل منافسا في محاولة شراء حسام حسن هداف سموحة ولاعب منتخب مصر الكروي".





وتابع '" لن نبت في العرض الأوروبي حتي نستطلع رغبة اللاعب وقيمة العقد المقدمة من الطرفين ، وطبعا السعر الاعلي لنادي سموحة".





ويحتل حسام حسن المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد ٨ أهداف.





وتبلغ القيمة التسويقية لحسام حسن ٤٧٥ ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.