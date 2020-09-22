محمد عبد الوهاب: تكثيف اللقاءات مع الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في مصر

اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسيد راهول كولشرشث، سفير دولة الهند بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين.





وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عمق العلاقات المصرية الهندية والذي يجب استغلاله لضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى سعى هيئة الاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الهندي لجذب وتشجيع الاستثمارات الهندية في مصر لتعميق الاستفادة من الخبرات الهندية في العديد من القطاعات الحيوية ومن أهمها الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والغزل والنسيج والصناعات الهندسية، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الهندية المعنية بتطوير الأعمال وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مثل الوكالة الهندية للاستثمار.





من جانبه أشاد السفير الهندي بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرًا، والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، مشيرًا في ذات السياق إلى تقديره لدور الهيئة العامة للاستثمار في دعم الاستثمارات الهندية القائمة في مصر مما يشجع على تنفيذ توسعات لنشاط تلك الشركات، بالإضافة الى توطين المزيد من الاستثمارات الهندية في مصر.





وفى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بحضور ممثلي السفارة مع كبرى الشركات الهندية المهتمة بالاستثمار في مصر من أجل تعريف مجتمعات الأعمال الهندية بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.