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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بمحور٣٠ يونيو بالإسماعيلية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب ١٢ آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بمحور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية، اتجاه منطقة سامى سعد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمرفق الإسعاف بانقلاب ميكروباص 14 راكب منطقة سامى سعد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية.

ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بالدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، ونقل المصابين  لمستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجثمان المتوفى لمستشفى الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.


وكشفت مصادر أن المتوفين هم عادل محمد جاد، 27 عامًا من محافظة دمياط، وجبر عبد السميع عبد العزيز، 45 عامًا من دمياط، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى الصالحية الجديدة، بينما أصيب 12 آخرون وجميعهم من محافظة دمياط ماعدا شاب 15 عامًا من القاهرة، وهم، عماد السيد العجيلى، 18 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالجبهة 5 سم، وجرح قطعى بالذراع اليمنى 5 سم، ومحمد إبراهيم الشرباتي، 22 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، والسيد صابر أبو شريف، 54 عامًا، أصيب بجرح أعلى الحاجب الأيمن 4 سم، واشتباه كسر بالأنف، وحسن إيهاب سلطة، 21 عامًا، أصيب باشتباه كسر بالساعد الأيسر واشتباه خلع بالكتف الأيسر.

وفوزى محمد إسماعيل، 45 عامً، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح متهتك بالوجه الأيمن، ومحمد فوزى محمد 20 عامًا، اشتباه كسر فى العمود الفقرى، وحسام المتولى المتولى، 22 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالوجه 9 سم، وجرح قطعى بالكتف الأيمن، وأحمد حامد حامد، 20 عامًا، أصيب بجرح قطعى بالجبهة 10 سم، وجرح بالرأس 10 سم، ويوسف أحمد السعيد أحمد، 18 عامًا وسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد على محمد طاهر، و22 عامًا، واشتباه كسر بالعمود الفقرى والفقرات العنقية، ومحمد أحمد السيد يوسف، 15 عامًا من القاهرة، أصيب بغيوبة تامة واستباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه نزيف داخلى بالبطن.
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