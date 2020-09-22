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أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية: تدريب ٥٢ سيدة على تنفيذ مشروعات صغيرة بالسويس

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
المطران منير حنا
المطران منير حنا
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سامح سلام
نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر ، تدريبًا لـ٥٢ سيدة بمنطقة عرب المعمل بالسويس وذلك لتعليمهم كيفية تنفيذ مشروع صغير بالمنزل.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم: أن اللقاء تضمن عرضًا حول كيفية البدء فى تنفيذ مشروع صغير بالشكل الذي يضمن نجاحه بنسبة كبيرة كما تم عرض أفكار عملية لمشروعات صغيرة يمكن تنفيذها بالمنزل بالإضافة إلى كيفية تسويق تلك المنتجات المنزلية

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يهدف برنامج التنمية الاقتصادية بالمؤسسة إلى تمكين الاسر الفقيرة من خلال القروض المتناهية الصغر و لقاءات التوعية و التدريبات الحرفية من تحسين فرص حياتهم ورفع دخولهم الشهرية. 

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر. فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية. 

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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