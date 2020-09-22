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رياضة

للحصول على جواز سفر.. لويس سواريز يتورط في فضيحة غش بإيطاليا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:43 م
لويس سواريز
لويس سواريز
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محمد السعيد
كشف تقرير إيطالي ، اليوم، الثلاثاء، عن فضيحة بشأن نجاح الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، في اختبارات اللغة الإيطالية.

كان لويس سواريز اجتاز اختبارات اللغة الإيطالية مؤخرا من أجل الحصول على جواز السفر الإيطالي، تمهيدا للانضمام إلى يوفنتوس، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وذكرت صحيفة " لا ريبوبليكا"، أن لويس سواريز كان على علم بكافة الأسئلة قبل وصوله إلى إيطاليا، من أجل تسهيل عملية حصوله في على جواز السفر.

وأضافت الصحيفة، أنه تم فتح تحقيق مؤخرا في إيطاليا، بشأن واقعة غش لويس سواريز.

يذكر أن لويس سواريز بات قريبا من الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد، بعد فشل انتقاله إلى يوفنتوس.
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