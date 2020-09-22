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أخبار العالم

منزل تابع لحزب الله.. تفاصيل انفجار عين قانا بجنوب لبنان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:24 م
انفجار عين قانا بجنوب
انفجار عين قانا بجنوب لبنان
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شيماء مصطفى
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع الانفجار الذي سمع دويه منذ قليل، في منزل تابع لحزب الله.

وقالت صحيفة "الجديد" اللبنانية، إن  الحزب فرض طوقًا أمنيًا في مكان الانفجار.

وأوضحت المصادر من عين قانا لصحيفة النهار أن لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان سبب الانفجار صاروخًا إسرائيليًا أو عبوة ناسفة انفجرت في منطقة مأهولة ما أسفر عن سقوط جرحى ودمار في الممتلكات.

فيما ذكرت شبكة "إم تي في" أنه "يُرجح أن يكون المنزل الذي حصل فيه الانفجار مستودعًا للأسلحة"، موضحة أن الصليب الأحمر تلقى اتصالات بشأن الانفجار في عين قانا وشوهدت سيارات إسعاف تابعة لحزب الله في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجار قوي، في منطقة عين قانا جنوب لبنان.

ووفقا لموقع "لبنان 24"، تشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبًا دخانية مرتفعة، دون معرفة الأسباب المؤدية للانفجار.

وتداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة من المنطقة التي حدث فيها الانفجار.
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