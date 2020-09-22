كفاية سهر وتيك أوي.. وليد هندي يقدم روشتة تأهيل نفسي لعودة الأطفال إلى المدرسة

يستعد الكثير من الأهالي لإستقبال موسم المدارس ، ولكن يجد الكثير منهم صعوبة في تأهيل الأطفال للعودة إلى المدرسة، بعد جلوسهم في المنزل لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقدم الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسي، من خلال موقع صدى البلد، روشتة تأهيل نفسي لعودة الأطفال إلى المدرسة









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1- يجب البدء من اليوم ضبط الساعة البيولوجية، من خلال النوم والاستيقاظ مبكرا.





2- الامتناع عن التنزه يوميا والسفر للمصايف، للتأهيل على العام الدراسي الجديد.





3- عدم استخدام جهاز الحاسوب في اللعب، وتحويله إلى أداه بحث ومشاهدة الأفلام التي لها علاقة بالدراسة، واستغلاله فيما هو مفيد.





4- استعانة الأم بأسلوب القص والحكي، عن الخبرات السابقة، لشغفهم على الاكتشاف.





5- مساعدة الاطفال في ترتيب المنزل ولاسيما الغرفة الخاصة بهم لتحملهم المسئولية.





6- اصطحاب الأطفال للمدرسة عند دفع المصروفات وشراء ملابس المدرسة والأدوات المدرسية لتحفيزهم على الرجوع إلى المدرسة.





7- الاهتمام بالتغذية بالوجبات الأساسية، التي تساعد على تقوية المناعة، وتجنب تناول الوجبات السريعة والتيك اوي، وتناول الطعام مع الأهل على مائدة واحدة.





8- الحديث مع الطلاب المقبلين على سنة دراسية جديدة ومرحلة جديدة كالإعدادية عن المواد التي يتم تدريسها مثل الكيمياء والتاريخ والجغرافيا.





9- ممارسة الأطفال على استخدام القلم الجاف بدلا من الرصاص عند دخوله مرحلة تستدعي ذلك.





10- تعويد الطلاب على رياضة المشي للذهاب والإياب من المدرسة، أو استخدام الدراجة.





11- عدم الحديث عن السلبيات أمام الطلاب.





12- الاحتفال بعد أول أيام دراسي لتحفيز الأطفال على استكمال الأيام المقبلة.





13- اعطاء الاطفال مصروف يومي يعد من أبرز أنواع التحفيزات.











