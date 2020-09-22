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فن

سمية الخشاب تهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني.. شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:27 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران

حرصت الفنانة سمية الخشاب على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.و

نشرت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: مقطع فيديو وعلقت "كل عام وكل شعب السعودية بألف خير".

من ناحية أخرى تستعد هيئة الترفيه بالمملكة، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، لإقامة عدد من الحفلات في السعودية لنجوم الفن من كل أنحاء الوطن العربي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، عمرو دياب، أنغام، محمد حماقي، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل.


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