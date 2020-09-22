بعد نهاية الجولة الـ18 لدوري القسم الثاني .. تعرف على النتائج والترتيب





وحقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا صعبا علي منافسه كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد سجله احمد غنيم ليواصل الفريق صدارته لمجموعة القاهرة ويبتعد فريق الداخلية قليلا عن المنافسة بعد الهزيمة امام فريق منتخب السويس بهدفين دون رد .





ودخل فريق بتروجيت صراع الصعود للقسم الثاني بعد الفوز علي فريق الترسانة بنتيجة هدف دون رد ليصعد البترولي للمركز الثاني برصيد 32 نقطة .





وجاءت نتائج المجموعة كالتالي :



الداخلية 1-2 منتخب السويس سيراميكا كليوباترا 1-0 كوكاكولا بتروجيت 1-0 الترسانة الزرقا 1-2 القناة جمهورية شبين 1-1 النجوم النصر 1-0 المريخ





ويكون الترتيب كالتالي:

١- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة ٢- بتروجيت 32 نقطة ٣- الداخلية 31 ٤-منتخب السويس 28 ٥-النصر 28 ٦-جمهورية شبين 23 ٧-القناة 25 ٨- النجوم 22 ٩-المريخ 18 ١٠ - كوكاكولا 18 ١١-الترسانة 15 ١٢- الزرقا 9





وفي مجموعة بحري التي خاضت منافساتها اليوم حقق فريق دكرنس فوزا كبيرا علي منافسه العاب دمنهور بنتيجة هدفين دون رد ، واستغل فريق فاركو سقوط دمنهور ويحقق الفوز علي فريق المنصورة ويصعد لصدارة المجموعة .





وجاءت النتائج كالتالي :





الرجاء 0-1 غزل المحلة سماد أبو قير 2-0 الحمام بلدية المحلة 0-1 مالية كفر الزيات بيلا 1-1 الأوليمبي ألعاب دمنهور 0-1 دكرنس المنصورة 0-1 فاركو





جدول الترتيب : 1- فاركو: 34 نقطة 2-ألعاب دمنهور: 33 نقطة 3-غزل المحلة: 32 نقطة 4-دكرنس: 28 نقطة 5-المنصورة: 27 نقطة 6-الرجاء: 26 نقطة 7-أبوقير للأسمدة: 26 نقطة 8-بلدية المحلة: 22 نقطة 9-الحمام: 17 نقطة 10-الأوليمبى: 17 نقطة 11-مالية كفر الزيات: 9 نقاط 12-بيلا: 6 نقاط





وفي الصعيد لعبت المجموعة مباريات الجولة ال18 يومي الأحد والاثنين الماضيين حيث حقق فريق بني سويف الفوز علي منافسه ديروط بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين ليستمر في صدارة الترتيب ثم تبعه فريق البنك الاهلي بالفوز علي فريق شبان قنا بهدفين دون رد ليستمر الاشتباك بين الاهلي وبني سويف علي صدارة مجموعة الصعيد .





وجاءت النتائج كالتالي :

بترول اسيوط 2-0 الاعلاميين سوهاج 1-0 تليفونات بني سويف المنيا 2-1 الفيوم بني سويف 5-2 ديروط

الالومنيوم 2-2 طهطا

البنك الاهلي 2-0 شبان قنا





وجاء جدول الترتيب كالتالي :

1- بني سويف : 38 2- البنك الاهلي : 38 3- الالومنيوم : 33 4- الشبان المسلمين : 31 5- بترول اسيوط : 28 6- سوهاج : 25 7- تليفونات بني سويف : 23 8- المنيا : 22 9- الاعلاميين : 20 10- الفيوم : 18 11- ديروط : 11 12- طهطا : 11

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري القسم الثاني بعد غياب دام أكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.